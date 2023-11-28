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Türk Hava Yolları (THY) 56 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY) 56 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları’ndan (THY) yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı'ndan düzenlenmesi planlanan toplam 56 seferin iptal edildiği bildirildi.

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İstanbul'a bu akşam için art arda fırtına uyarısı yapıldı. Fırtına ve sağanak yağışın beklendiği İstanbul'da Türk Hava Yolları'nın birçok seferi de iptal edildi.

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, "Bugün Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır. İstanbul Havalimanı'nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre (AKOM), fırtına bugün 22.00 ila yarın 10.00 saatleri arasında il genelinde etkili olacak.

AKOM, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulluların hazırlıklı ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.

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