Gaziantep'te jandarma ekiplerince 3 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince durdurulan şüpheli araçta 3 düzensiz göçmen ile 2 göçmen organizatörü yakalandı. Adli mercilere sevk edilen 2 organizatör tutuklandı.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Kasım 2023 tarihinde Karkamış İlçesinde, Gaziantep - Suriye sınır hattından yasa dışı yollardan Türkiye’ye geçen 3 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı yollardan geçen göçmenleri taşıyarak “Göçmen Kaçakçılığı” suçunu işleyen 2 yabancı uyruklu şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ayrıca göçmen kaçakçılığında kullanılan araca el konularak göçmen kaçakçılığı organizatörlerine toplam 40 bin TL idari para cezası uygulandı.



Yakalanan şüpheli şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildiği ve 3 düzensiz göçmen de sınır dışı edildiği bildirildi.