BIST 8.065
DOLAR 28,92
EURO 31,77
ALTIN 1.881,22
HABER /  GÜNCEL

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 3 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 3 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince durdurulan şüpheli araçta 3 düzensiz göçmen ile 2 göçmen organizatörü yakalandı. Adli mercilere sevk edilen 2 organizatör tutuklandı.

Abone ol

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Kasım 2023 tarihinde Karkamış İlçesinde, Gaziantep - Suriye sınır hattından yasa dışı yollardan Türkiye’ye geçen 3 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı yollardan geçen göçmenleri taşıyarak “Göçmen Kaçakçılığı” suçunu işleyen 2 yabancı uyruklu şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ayrıca göçmen kaçakçılığında kullanılan araca el konularak göçmen kaçakçılığı organizatörlerine toplam 40 bin TL idari para cezası uygulandı.

Yakalanan şüpheli şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildiği ve 3 düzensiz göçmen de sınır dışı edildiği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursaspor’da Esenler Erokspor maçı hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor
Bursaspor’da Esenler Erokspor maçı hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor
Tunceli'de şarampole devrilen kamyondan atlayarak kurtuldular
Tunceli'de şarampole devrilen kamyondan atlayarak kurtuldular
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Yanlış teşhisle iki memesi alınan kadına tazminat ödenecek
Yanlış teşhisle iki memesi alınan kadına tazminat ödenecek
AB: Gazze’ye daha fazla yakıt girişi yapılması gerekiyor
AB: Gazze’ye daha fazla yakıt girişi yapılması gerekiyor
Malatya'da 6’ıncı kattan düşen işçi hayatını kaybetti
Malatya'da 6’ıncı kattan düşen işçi hayatını kaybetti
Türkiye Gazze'ye sahra hastaneleri kuruyor Yeni hastalar Türkiye yolunda Fahrettin Koca açıkladı
Türkiye Gazze'ye sahra hastaneleri kuruyor Yeni hastalar Türkiye yolunda Fahrettin Koca açıkladı
Satışlar geçen yılın iki katından fazla arttı! Efsane Kasım’ın 'Z Raporu': Hepsiburada’dan hanehalkı bütçelerine 4 milyar TL’lik tasarruf
Satışlar geçen yılın iki katından fazla arttı! Efsane Kasım’ın 'Z Raporu': Hepsiburada’dan hanehalkı bütçelerine 4 milyar TL’lik tasarruf
Bella Hadid'in babası anlattı: Misafir ettiğimiz Yahudiler evimize el koydu
Bella Hadid'in babası anlattı: Misafir ettiğimiz Yahudiler evimize el koydu
CHP lideri Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye tepki: Ahlakına ve vicdanına havale ediyorum...  
CHP lideri Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye tepki: Ahlakına ve vicdanına havale ediyorum...  
Beylikdüzü'nde ev yangını çıktı, 3 kişi mahsur kaldı
Beylikdüzü'nde ev yangını çıktı, 3 kişi mahsur kaldı
Eskişehir'de borudan akan su buz kütlesi oluşturdu
Eskişehir'de borudan akan su buz kütlesi oluşturdu