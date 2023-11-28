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Sağanak yağışlar İstanbul'a yaradı! İşte barajlardaki son durum

Sağanak yağışlar İstanbul'a yaradı! İşte barajlardaki son durum

Yurt genelinde etkili olan kuraklık barajlara alarm verdirmişti. İstanbul'da da kuraklık etkisiyle doluluk oranları yüzde 20'nin altına düşmüştü. Son günlerde etkili olan yağışlar barajlara can suyu oldu. İSKİ verilerine göre doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 25.47'ye yükseldi.

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Türkiye mayıs ayından beri küresel ısınma ve El Nino etkisinde kaldı. Rekor sıcaklıkların yaşandığı yurt geneline yağışlar ekim ayında da uğramadı. Barajların susuz kalmasıyla rekor düşüşler yaşandı, belediyeler peş peşe önlemlerini aldı. İstanbul'daki barajların doluluğu da yüzde 15'e kadar düşmüştü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 25.44'e çıkmıştı.

Yüzde 9.29 artış sağladı

Son 18 günde, aralıklarla süren yağışın ardından bu sabah, 28 Kasım Salı itibariyle doluluk oranı yüzde 25.47'ye yükseldi.

Başka bir ifadeyle 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında yüzde 9.29 artış sağladı.

Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bu hafta da mega kente yağış ve barajların doluluk oranında artış bekliyor.

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