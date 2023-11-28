Altında inanılmaz rakam! Yeni rekor için tarih belli oldu, sürpriz olmayacak elinizdekini satın satmayın!

Artık bizim yeni normalimiz ons altın için 2 bin dolar seviyesidir. Özellikle 2024 yılında bu yükseliş trendinin devam edeceğini söyleyebiliriz. Hedefimiz 2 bin 350 dolar seviyesi. Bugünkü ekonomik koşullar ve gelişmeler bu tarafı işaret ediyor. Yine Merkez Bankaları'nın faiz indirme süreçleri 2024 yılında yaşanabilir.