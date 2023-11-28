Altında inanılmaz rakam! Yeni rekor için tarih belli oldu, sürpriz olmayacak elinizdekini satın satmayın!
Altın piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Altının ons fiyatı 2 bin doları geçti. Peki altında yükseliş sürecek mi? Finans analisti İslam Memiş yatırımcıya önemli mesajlar verdi.
Altın tarihi yükseliş kaydetti. Altının ons fiyatı 2 bin doları geçti. Yatırımcılar piyasaların nasıl seyredeceğini takip ediyor. Gram altının fiyatı serbest piyasada bin 910 TL'ye kadar geldi.
Peki yükseliş sürecek mi? Buralardan alınır mı? Gram altın ne kadar oldu? Merak edilen soruların cevaplarını A haber muhabiri Mehmet Zeyrek'in konuğu olan finans analisti İslam Memiş verdi.Memiş şunları kaydetti:
Artık bizim yeni normalimiz ons altın için 2 bin dolar seviyesidir. Özellikle 2024 yılında bu yükseliş trendinin devam edeceğini söyleyebiliriz. Hedefimiz 2 bin 350 dolar seviyesi. Bugünkü ekonomik koşullar ve gelişmeler bu tarafı işaret ediyor. Yine Merkez Bankaları'nın faiz indirme süreçleri 2024 yılında yaşanabilir.
Jeopolitik gerilimler artmaya devam ediyor. Küresel ekonomiye dair belirsizlik sürüyor. İşte tüm bunlar hesaba katıldığında 2024 yılında altında yükselişler sürecek.