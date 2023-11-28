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Ahmet Ketenci'den hakem kararlarıyla ilgili açıklama: Oyunu bozacağız

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ahmet Ketenci'den hakem kararlarıyla ilgili açıklama: Oyunu bozacağız

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Ketenci, son dönemdeki hakem kararları ve buna yönelik tepkiler konusunda açıklamada bulundu. Ketenci, "Bizler biliyoruz ki; bu sadece bugün değil, her sezon kurgulanan; aktörleri ve senaryosu değişen, hedefi her zaman Fenerbahçe olan bir oyun." dedi.

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Ketenci, Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, "116 yıllık tarihi boyunca hakkını her zaman emek, fedakarlık ve büyük mücadelelerle almış Fenerbahçemiz, camiasıyla bir ve bütün olmuş şekilde hedeflerine yürüyor. Futbol takımımızın rakipleriyle sahada, kulübümüzün temiz futbol ve adil rekabet talebiyle saha dışında verdiği mücadele, hepimizin malumudur." ifadelerini kullandı.

Hakem kararlarını eleştiren Ketenci, şöyle devam etti:

"Sahadaki oyunun ve gündemin her fırsatta sahanın dışına taşındığı, sistematik şekilde saldırılara maruz bırakıldığımız bu sezonda, sarı lacivertimiz bir kez daha hedefte. Sezon başından itibaren maçlarımızda aleyhimize fahiş hatalar yapıldığı futbol kamuoyunun malumudur. Oynadığımız son karşılaşmada ise rakibimiz VavaCars Fatih Karagümrük’ün yüzde yüz penaltısı verilmemiş; buna karşılık takımımızın da yüzde yüz penaltısının es geçildiği tartışılmaz bir gerçektir. İlk defa bir maçımızda cereyan eden ve lehimize yaşanan fahiş hakem hatası ile ilgili hem VAR kayıtlarının açıklanmasını hem de daha evvel bir örneği olmamasına rağmen maçın tekrarını talep ettik."

Yaşanan tek pozisyon üzerinden algı yapıldığını savunan Ketenci, "Ancak, yıllarca Türk futbolseverlerin aklından çıkmayacak fahiş ve trajikomik hakem hatalarından faydalanan ve haksızca elde ettiklerini hak sayanlar hiç aynaya bakmadan yine sahneye çıktılar. Kamuoyundaki tüm aktörleri ile yangın çıkarmaktan geri durmayanlar, bu kez de, sadece bir pozisyon üzerinden algı ve manipülasyon yapmaya çalışıyorlar. Türk futbolu üzerine bunca şikayetlerine rağmen, yaptıkları açıklamalarda, bugün ortaya çıkan tablonun sorumluları olan TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) yönetimi ya da MHK (Merkez Hakem Kurulu) ile ilgili en ufak yaptırım talep etmeyenler görünen o ki aslında ortamdan gayet memnunlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizler biliyoruz ki; bu sadece bugün değil, her sezon kurgulanan; aktörleri ve senaryosu değişen, hedefi her zaman Fenerbahçe olan bir oyun." diyen Ketenci, şunları kaydetti:

"Ancak bir kez daha vurgulamak isteriz ki; bu sezon, ezberledikleri ve tüm kamuoyuna da ezberlettikleri sezonlar gibi olmayacak, bu sezon Fenerbahçe Spor Kulübü, camiası ile birlikte oyunu bozmak için tüm gücüyle sonuna kadar mücadele edecek. Fenerbahçe bir ve bütün olduğunda geri kalan her şey detaydan ibarettir. Bu doğrultuda, tüm yaşananlar hususunda her şeyin farkında olma refleksinden vazgeçmeden, tribünde, sosyal medyada, deplasmanlarda ve Fenerbahçe'nin olduğu her yerde omuz omuza, bir ve bütün olacağımız bu mücadele de topyekün desteğinizi rica ederiz. Bu sene tüm oyun ve algılara, Fenerbahçe camiası olarak tek yumruk olarak cevap vermeliyiz."

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