Aydın’da suya zam yapılmayacak

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında gerçekleştirilen ASKİ Genel Kurulu’nda 2024 yılı su ücretlerine zam yapılmaması kararı alındı.

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Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ana gündem maddesi ise 2024 yılında suya yapılacak zam konusu oldu. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından oy birliği ile alınan kararla 2024 yılında su ücretlerine zam yapılmaması kararlaştırıldı. Ayrıca ASKİ’nin 2024 yılı bütçesi de görüşülerek karara bağlanırken, ASKİ’nin bütçesi 2 milyar 837 milyon olarak belirlendi.