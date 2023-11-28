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Bakan Göktaş'tan flaş açıklama! Batman ve Zonguldak'ta selden etkilenen hanelere 5 bin lira destek verilecek

Bakan Göktaş'tan flaş açıklama! Batman ve Zonguldak'ta selden etkilenen hanelere 5 bin lira destek verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman ve Zonguldak'ta yaşanan selden etkilenen vatandaşlar için hane başı 5 bin lira destek verileceğini ve iki il için toplam 7 milyon 995 bin liralık kaynak ayrıldığını açıkladı.

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Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, selden etkilenen hanelere sağlanacak desteğe ilişkin, şu bilgileri paylaştı:

"Batman ve Zonguldak'ta yaşanan sel felaketinden etkilenen hanelerimizin yanındayız. Bu kapsamda, Bakanlık olarak afetten etkilenen vatandaşlarımız için hane başı 5 bin lira olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza, Batman'da 1188 hane için toplamda 5 milyon 940 bin lira, Zonguldak merkezde 100 hane için toplamda 500 bin lira, Zonguldak Ereğli'de 311 hane için toplamda 1 milyon 555 bin lira kaynak aktardık.

"Yaralarımızı birlikte sarıyoruz"

İki ilimiz için ayırdığımız toplam kaynak 7 milyon 995 bin liradır. Yaralarımızı birlikte sarıyor, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

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