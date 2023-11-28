Belediye personeli yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti, altınla ödüllendirildi

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yolda zarfın içinde bulduğu bin 500 lirayı sahibine teslim eden belediye personeli İsmail Çetin’i makamında ağırlayıp altınla ödüllendirdi.

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Ekim ayında Sarılar Mahallesi’nde yol kenarında içerisinde bin 500 lira olan zarf bulan İsmail Çetin, zarfın üzerindeki telefon numarasını aradı. Bir öğrencinin servis parası olduğu öğrenilen zarf, İsmail Çetin tarafından sahibine teslim edildi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, duyarlı davranışı nedeniyle İsmail Çetin’i makamına davet etti. İsmail Çetin, "Bu yaşıma kadar bir lokma haram yemedim. Yine olsa yine aynısını yapardım. Benim için az da olsa helal lokma yemek en önemli değer" dedi.



Her bir çalışanıyla gurur duyduğunu belirten ve çalışanını altın hediye ederek ödüllendiren Başkan Sözen, "İsmail Çetin kardeşimin her şeyden önce duyarlı bir vatandaş olmasından dolayı gurur duydum. 1 lira dahi olsa boğazından haram lokma geçirmeyecek olan insanlarla mesai yapmak ve kente beraber hizmet etmek bana onur veriyor. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.