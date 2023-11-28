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Gaziantep'te çocuk parkını yakan 9 PKK/KCK terör örgütü şüphelisi yakalandı!

Gaziantep'te çocuk parkını yakan 9 PKK/KCK terör örgütü şüphelisi yakalandı!

Gaziantep'te bir çocuk parkının aletlerinde çıkan yangın büyüyerek tüm parkı sardı ve yaşanan yangınla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışması sonucunda da, olayla bağlantılı olduğu belirlenen terör örgütü PKK/KCK şüphelisi 9 şüpheli yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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Gaziantep'te bir parkta bulunan çocuk oyun aletlerinin yakılmasına ilişkin polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonrası terör örgütü PKK/KCK şüphelisi 9 zanlı gözaltına alındı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Belkıs Millet Bahçesi içerisinde yer alan çocuk parkında bulunan çocuk oyun alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çocuk oyun aletlerinin tamamını sararken, oyun alanı adeta alev topuna döndü. Yaşanan yangınla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma başlattı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonrası olayı gerçekleştirdiği ve bağlantılığı olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Timlerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK şüphelisi 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yaşanan yangınla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

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