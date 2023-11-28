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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde vatandaşlar sahilde erkek cesedi buldu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde vatandaşlar sahilde erkek cesedi buldu

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, deniz kıyısında erkek cesediyle karşılaşınca ekiplere haber verdi.

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Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Belediye Halk Plajı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre yürüyüşe çıkan vatandaşlar, plaj kıyısında hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Yerde yatan kişinin yanına giden vatandaşlar şaşkınlık geçirerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
İhbarı alan ekipler kısa sürede bölgeye geldi. Deniz kıyısında hareketsizce yatar vaziyette bulunan vatandaşın yanına gelen gelen polis ve sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Üzerinden kimlik çıkmayan erkeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Şarköy’deki Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise açıklarda bulunan gemiler ile irtibata geçerek düşen kişi olup olmadığını araştırdı. Ölen şahsın kimliğini belirlemek için çalışmalar sürüyor.

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