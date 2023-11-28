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Okan Buruk açıkladı: "Manchester maçında yok"

Okan Buruk açıkladı: "Manchester maçında yok"

Şamiyonlar Ligi'nde yarın Manchester United'ı konuk edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Davinson Sanchez'in yarın mücadelede forma giyemeyeceğini açıkladı.

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, dev maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Buruk, sakatlığı bulunan ve durumu en çok merak edilen isim olan Davinson Sanchez'le ilgili, "İğneyle oynama durumu yok. 2-3 hafta içinde takıma dönmesini bekliyoruz." dedi.

İşte Okan Buruk'un sözleri:

"Hedefimiz gruptan çıkmak. Manchester United ilk maça göre değişti, gelişti. Ligde son 6 maçın 5'ini kazandılar. Kadro olarak da daha iyi duruma geldiler. Biz de kendi oyunumuzu geliştirme anlamında son hafta iyi bir oyun oynadık.

Çok iyi bir takımla oynayacağız. Bundan öncesi maçlar kazanamadık ama bu kez taraftarımızın önünde iyi oyunla kazanmak istiyoruz.

Sahaya çıkacak oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yapacak. Bundan şüphemiz yok. Oyuncularımızın performansı yukarıya doğru gidiyor ve bu da beni sevindiriyor. Rekabet, Galatasaray'ı daha büyük başarılara taşıyacak."

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