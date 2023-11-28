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Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da hafriyat malzemesi taşıyan kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Argıl kırsal Mahallesi'nde yaşandı. M.O.‘nun kullandığı 63 VN 992 plakalı hafriyat malzemesi taşıyan kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Mehmet Odabaşı’na çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırdı. Doktorların müdahale ettiği şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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