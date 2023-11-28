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Fenerbahçe'den Süper Kupa finaliyle ilgili iddialara cevap

Fenerbahçe'den Süper Kupa finaliyle ilgili iddialara cevap

Fenerbahçe, Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanmasının Başkan Ali Koç'un fikri olmadığı vurgulanarak açıklama yayınladı.

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Fenerbahçe, resmi internet sitesi üzerinden Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanacak olması ile ilgili başkan Ali Koç'un hedef gösterildiğini aktararak TFF'ye çağrıda bulundu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her başı sıkıştığında, işine geldiğinde, Başkanımız Ali Y. Koç’u hedef gösterme refleksi sergileyen Galatasaray camiası alışılagelmiş davranışının yeni bir örneğini daha, Süper Kupa Finali’nin Suudi Arabistan’da oynanması konusunda bugün Fatih Altaylı üzerinden göstermiştir. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Güya Süper Kupa Finali’nin Suudi Arabistan’da oynanması Ali Y. Koç’un önerisi ve fikriymiş!

Ağustos ayının son günlerinde başlayan ve bugüne kadar gelen süreç zarfında yaşananlar ile ilgili tüm gerçekler tabii ki apaçık bir şekilde ortaya çıkacaktır. O gün geldiğinde, kimin ne duruş sergilediği görülecektir.
Türkiye’de futbolun amiri olan Türkiye Futbol Federasyonu’nun süreç ile ilgili gerçekleri ivedilikle açıklamasını özellikle rica ediyoruz."

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