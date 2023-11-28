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Dışişleri Bakanı Fidan New York’a gidecek

Dışişleri Bakanı Fidan New York’a gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze’deki son gelişmelerin ele alınacağı, BM Güvenlik Konseyi oturumuna katılmak üzere New York’a gidecek.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Bakanımız, Gazze’deki son gelişmelerin ele alınacağı, 29 Kasım 2023 tarihli BM Güvenlik Konseyi oturumuna katılmak üzere New York’u ziyaret edecektir. Sayın Bakanımız ziyaret vesilesiyle, 11 Kasım 2023 tarihli İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi’nde alınan kararların takibi amacıyla oluşturulan grubun diğer üyeleriyle birlikte bir dizi temasta da bulunacaktır” denildi. 

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