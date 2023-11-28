Putin: Kanlı çatışma, Filistin'in sivil halkına acılar yaşatıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların Filistin'in sivil halkına acılar yaşattığını söyledi.

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Filistin'in Moskova Büyükelçiliğinde 29 Kasım'da kutlanan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü sebebiyle etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdel Hafız Nofal, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Etkinliğe Filistin bayraklarıyla katılan Filistin vatandaşları da Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin anısına büyükelçilik binasına çiçek bırakarak dua etti, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Filistin'in Moskova Büyükelçisi Nofal, burada yaptığı konuşmada, etkinliğe katılanlara desteğinden dolayı teşekkür ederek, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın güne özel mesajını okudu.

Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Bogdanov da Putin'in, Abbas'a gönderdiği mektubu okudu.

"Rusya, Filistin halkının kendi devletini kurmasından yana"

Putin, mektubunda Filistin'deki duruma değinerek, şunları kaydetti:

"Kanlı çatışmalar Filistin'in sivil halkına acılar yaşatıyor ve bu zamanda Rusya'nın, halkınızın, başkenti Doğu Kudüs ile 1967 sınırları içerisinde kendi egemen devletini kurma meşru hakkını hayata geçirmesinden yana tutarlı pozisyonunun teyit edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu, Filistin-İsrail meselesine kapsamlı, uzun vadeli ve adil çözümün sağlanması için temel koşuldur. Ortak çabalarla, Rusya ve Filistin arasındaki geleneksel dostane ilişkilerin, çeşitli alanlarda karşılıklı çıkar sağlayan işbirliğinin daha da geliştirilmesini sağlayabileceğimizden eminim."