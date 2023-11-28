BIST 8.094
DOLAR 28,92
EURO 31,75
ALTIN 1.882,99
HABER /  DÜNYA

İsrail Genelkurmay Başkanı: Başarısız olduk

İsrail Genelkurmay Başkanı: Başarısız olduk

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail ordusunun 7 Ekim'de başarısız olduğu mesajını yineledi.

Abone ol

Halevi, İsrail'in kuzeyinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara hazır olduğunu söyleyen Halevi, çatışmalara verilen "insani ara"yı hazırlıkları gözden geçirmek amacıyla kullandıklarını dile getirdi.

Halevi, İsrail ordusunun Gazze'deki esirlerin tamamı serbest bırakılıncaya kadar durmayacağını aktardı.

Ordunun, Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'deki saldırısına ilişkin planları hakkında istihbarat sahibi olduğuna ancak üst düzey subayların astlarının uyarılarını büyük ölçüde görmezden geldiğine ilişkin bazı haberlere ilişkin Halevi, Gazze'ye yönelik saldırılardan sonra her şeyin soruşturulacağını ifade etti.

Askeri İstihbarat Müdürlüğü dahil olmak üzere İsrail ordusunun 7 Ekim'de başarısız olduğu mesajını yineleyen Halevi, buna ilişkin ciddi soruşturmalar olacağını ancak şu an için Gazze'ye yönelik saldırılara odaklanmaları gerektiğini savundu.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Boğazı, çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı, çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı
Okan Buruk açıkladı: "Manchester maçında yok"
Okan Buruk açıkladı: "Manchester maçında yok"
Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kocaeli'yi kar yağışı esir aldı, lapa lapa kar yağıyor
Kocaeli'yi kar yağışı esir aldı, lapa lapa kar yağıyor
Samsun birçok tarım ürününde Türkiye'de ilk sıralarda bulunuyor
Samsun birçok tarım ürününde Türkiye'de ilk sıralarda bulunuyor
Arnavutköy'de bir otomobil kurşunlanmış halde bulundu
Arnavutköy'de bir otomobil kurşunlanmış halde bulundu
Fenerbahçe'den Süper Kupa finaliyle ilgili iddialara cevap
Fenerbahçe'den Süper Kupa finaliyle ilgili iddialara cevap
Pamukkale'de DESKİ uyardı, 2 gün su kesintisi yaşanacak
Pamukkale'de DESKİ uyardı, 2 gün su kesintisi yaşanacak
Bakan Göktaş'tan flaş açıklama! Batman ve Zonguldak'ta selden etkilenen hanelere 5 bin lira destek verilecek
Bakan Göktaş'tan flaş açıklama! Batman ve Zonguldak'ta selden etkilenen hanelere 5 bin lira destek verilecek
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde vatandaşlar sahilde erkek cesedi buldu
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde vatandaşlar sahilde erkek cesedi buldu
Belediye personeli yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti, altınla ödüllendirildi
Belediye personeli yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti, altınla ödüllendirildi
Elazığ’da korkutan ev yangını, kontrol altına alındı
Elazığ’da korkutan ev yangını, kontrol altına alındı