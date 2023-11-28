BIST 8.094
DOLAR 28,90
EURO 31,76
ALTIN 1.895,08
HABER /  DÜNYA

NATO, Gazze'deki durumun Orta Doğu'da daha büyük çatışmaya dönmesini istemiyor

NATO, Gazze'deki durumun Orta Doğu'da daha büyük çatışmaya dönmesini istemiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gazze'deki çatışmanın daha büyük bir bölgesel çatışmaya dönüşmesini istemediklerini söyledi.

Abone ol

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçici ateşkesi belirterek, "Aranın daha da uzatılmasının mümkün olmasını ümit ediyorum" dedi.

NATO'nun teşkilat olarak İsrail-Filistin meselesinde aktif bir rolü bulunmadığını, bazı müttefiklerin farklı şekillerde müdahil olduğunu ifade eden Stoltenberg, şunları kaydetti:

"NATO'dan vereceğimiz mesajlardan biri, çatışmanın daha büyük bir bölgesel çatışmaya dönüşecek şekilde tırmanmamasıdır. Ayrıca İran'a verilecek mesaj da bu istikrarsızlığı, durumu daha da tırmandırmak için kullanmaması ve kendisi adına hareket edenlere, Hamas ve Hizbullah'a hakim olmasıdır."

"Uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk gözetilmelidir"

Stoltenberg, Gazze ve Ukrayna örnek verilerek NATO'nun eleştirilerinde dostları ve karşıtları arasında ayrım yapıp yapmadığı sorusunu yanıtlarken de şunları dile getirdi:

"Tüm çatışmalarda uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmelidir ve siviller her zaman korunmalıdır. Bu mesaj hem Gazze'deki çatışma için hem de dünyanın diğer yerlerindeki tüm çatışmalar için aynı olmuştur. Çatışmanın şekli ne olursa olsun uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk gözetilmelidir. Gazze ve Ukrayna'daki durum ise birçok açıdan farklıdır. Ukrayna asla Rusya'ya tehdit oluşturmamıştır. Ukrayna Rusya'ya saldırmamıştır. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebepsizdir. Bu, bir başka ülkenin işgal edilmesidir. Ukrayna'nın kendini savunma hakkı vardır."

Stoltenberg, iki gün sürecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ilk günkü oturumlarında ayrıca Ukrayna'ya verilen destek, Çin ve Batı Balkanlar gibi konuların ele alındığını bildirdi.

NATO toplantısı yarın da devam edecek. NATO-Ukrayna Konseyi, dışişleri bakanları düzeyinde ilk toplantısını yarın yapacak. Konsey toplantısına Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da katılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray-Manchester United maçı için metro seferleri artırıldı
Galatasaray-Manchester United maçı için metro seferleri artırıldı
Sağlık Bakanı Koca, Gazze'de sahra hastaneleri kurulacağını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Gazze'de sahra hastaneleri kurulacağını açıkladı
Dışişleri Bakanı Fidan New York’a gidecek
Dışişleri Bakanı Fidan New York’a gidecek
Putin: Kanlı çatışma, Filistin'in sivil halkına acılar yaşatıyor
Putin: Kanlı çatışma, Filistin'in sivil halkına acılar yaşatıyor
Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü
Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü
İsrail Genelkurmay Başkanı: Başarısız olduk
İsrail Genelkurmay Başkanı: Başarısız olduk
İstanbul Boğazı, çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul Boğazı, çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı
Okan Buruk açıkladı: "Manchester maçında yok"
Okan Buruk açıkladı: "Manchester maçında yok"
Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kocaeli'yi kar yağışı esir aldı, lapa lapa kar yağıyor
Kocaeli'yi kar yağışı esir aldı, lapa lapa kar yağıyor
Samsun birçok tarım ürününde Türkiye'de ilk sıralarda bulunuyor
Samsun birçok tarım ürününde Türkiye'de ilk sıralarda bulunuyor
Arnavutköy'de bir otomobil kurşunlanmış halde bulundu
Arnavutköy'de bir otomobil kurşunlanmış halde bulundu