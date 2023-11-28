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81 ilde düğmeye basıldı! 1034 firari yakalandı

81 ilde düğmeye basıldı! 1034 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 İlde eş zamanlı olarak 24 bin 483 personelle aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen "Çember-7 Operasyonlarında" arama kaydı bulunan 1034 firarinin yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 İlde eş zamanlı olarak 24 bin 483 personelle aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen "Çember-7 Operasyonlarında" arama kaydı bulunan 1034 firarinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çember-7" operasyonu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya yaptığı paylaşımda: "81 İlde eş zamanlı olarak 24.483 personelle 4.158 ikamet ve 4.348 noktada yapılan uygulamalarda 'aranan şahıslara' yönelik gerçekleştirilen 'Çember-7 Operasyonlarında' arama Kaydı bulunan 1034 firari yakalandı!" diyen Yerlikaya, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

Yakalanan şahısların işlediği suçlar

Gözaltına alınan kişilere yönelik suçlamaları da aktaran Yerlikaya, şöyle devam etti: "Yakalanan şahıslardan: 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 450 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 324 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 164 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 76 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 20 şahıs olmak üzere toplam 1034 kişi yakalandı. Bu yakalanan şahıslar arasında; adam öldürmeden 13 şahıs, hırsızlıktan 342 şahıs, yaralamadan 239 şahıs, cinsel suçlardan 43 şahıs, yağmadan 54 şahıs, dolandırıcılıktan 148 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 90 şahıs, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmaktan 9 şahıs FETÖ/PDY örgütüne üye olmaktan 2 şahıs ve diğer suçlardan 94 şahıs bulunmaktadır."

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