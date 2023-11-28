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Hindistan'da çöken tünelde mahsur kalan 41 işçi kurtarıldı

Hindistan'da çöken tünelde mahsur kalan 41 işçi kurtarıldı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki yol çalışması sırasında çöken tünelin enkazında 17 gündür mahsur kalan 41 işçinin tamamının kurtarıldığı bildirildi.

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Hindistan Kara Yolu Taşımacılığı ve Kara Yolları Bakanı Nitin Gadkari, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, 41 işçinin tamamının 17 gün sonra enkaz altından kurtarıldığını açıkladı.

Kurtarma çalışmasının son yıllardaki en önemli operasyonlardan biri olduğuna işaret eden Gadkari, çalışmaların çok iyi koordine edildiğini belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de X'ten yaptığı açıklamada, kurtarma çalışmalarına katılan herkese teşekkür ederek, çalışmaların güvenli geçmesinden memnun olduğunu kaydetti.

Kurtarma yetkilileri, kurtulan tüm işçiler için bölgede bulunan 41 ambulansın çevredeki sağlık merkezlerine doğru hareket ettiğini duyurdu.

Tünelin çökmesi sonucu mahsur kalmışlardı

Hindistan'da 12 Kasım'da yol çalışması sırasında inşaatı devam eden tünelin bir kısmı çökmüş, mahsur kalan 41 işçiye boruyla oksijen ve yiyecek ulaştırılmıştı.

Kurtarma çalışmaları, 7. gününde sondaj makinelerinin hasar görmesi sonucu kesintiye uğramış, mahsur kalan işçilerle 21 Kasım'da iletişim kurulabilmişti.

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