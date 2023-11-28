UEFA taraftarı Filistin'e destek verdiği için Celtic'e para cezası vermişti. İskoç taraftarlar Lazio maçında da Filistin bayrağı açtı.

Abone ol

İskoçya ekibi Celtic, Atletico Madrid ile sahasında oynadığı maçta taraftarlarının Filistin'e yönelik desteği nedeniyle UEFA tarafından 17 bin 500 euro para cezası almıştı.

UEFA ev sahibi Celtic taraftarının Filistin lehine yaptığı tezahüratlar ve açtığı pankartları "Saldırgan içerikli tahrik edici mesaj" olarak değerlendirmişti.

Bu ceza Celtic taraftarına geri adım attıramadı.

Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında İtalya'nın başkenti Roma'da, Lazio'nun konuğu olan Celtic'i tribünden destekleyen taraftarlar yine Filistin bayrağı açtı.

Karşılaşmayı İtalyan ekibi Lazio, 2-0 kazandı.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlayan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 82 ve 85. dakikalarda Ciro Immobile'in golleriyle 2-0 kazandı.

Grupta bir puanla son sırada yer alan Celtic'in Avrupa kupalarında devam etme şansı kalmadı. Lazio ise 10 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.