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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Büyükekşi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Büyükekşi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi kabul etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Büyükekşi ile Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin karşılıklı değerlendirmelerde bulunduğu görüşmede, Erdoğan, Büyükekşi'ye görevinde başarılar diledi.

Görüşmede ayrıca Mehmet Büyükekşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk futboluna desteklerinden dolayı futbol ailesi adına şükranlarını arz etti.

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