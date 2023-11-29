Yakıt tankeri karaya oturdu! Kaptan: Kırılmak üzereyiz...

İstanbul Zeytinburnu'nda bir yakıt tankeri, kuvvetli rüzgarın etkisiyle karaya oturdu. Telsizle yardım çağrısında bulunan geminin kaptanı, "kırılmak üzereyiz" diyerek durumun ciddiyetini belirtti.

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Meteoroloji'nin uyarısı sonrası Marmara Bölgesi'nde şiddetli fırtına etkisini gösterdi. İstanbul'da da olumsuz hava şartları nedeniyle deniz trafiği bu durumdan etkilendi.

Zeytinburnu açıklarında Ahırkapı demirleme sahasında demirleyen "Kadriye Ana" isimli tanker, şiddetli lodos nedeniyle karaya oturdu.

Tankerin kaptanı, kurtarma ekiplerine telsizle acil yardım çağrısında bulundu. Çağrı üzerine kurtarma ekipleri hemen harekete geçti.

'KIRILMAK ÜZEREYİZ'

Kaptanının kısa süre sonra, "Kırılmak üzereyiz, kayalıklara oturduk, kayalıklara çıkacağız, acil yardım, acil yardım istiyorum" telsiz mesajı duyuldu.

MÜRETTABAT KURTARILMAYI BEKLİYOR

Gemide bulunan mürettabatı kurtarmak için sahile kurtarma ekipleri yönlendirildi.

TANKER 80 METRE UZUNLUĞUNDA

Kadriye Ana tankeri, yaklaşık 80 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğinde, petro kimya gemisi olarak kayıtlı.

Tankerin dolu olup olmadığı henüz bilinmiyor.