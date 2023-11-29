Fırtına vurdu okullar tatil edildi! Bursa'da fırtına önüne geleni devirdi,

BURSA'da etkili olan fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Bursa Valisi, kuvvetli fırtına sebebiyle Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildiğini açıkladı. Fırtına motokuryeleri sürüklerken, ağaçlar seyir halindeki araçların üzerine devrildi.

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Bursa'da etkili olan fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Bursa'da kuvvetli fırtına sebebiyle Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Lodos fırtınası nedeniyle ağaçlar devrildi, motorkuryeler adeta uçtu, çatılar uçtu, işyerleri tahrip oldu.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 29 Kasım'da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.

Tophane semtinde uçan bir çatı belediye otobüsünün üzerine devrildi. Otobüsün arka camı patlarken, yaralanan 2 yolcu ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kentin birçok noktasında binaların çatıları uçtu, ağaçlar yola devrildi. Bursa'da restorasyonla yeniden ayağa kaldırılan Balibey Han'ın üstündeki kafenin verandası da hanın içine düştü.

Etkisini akşam saatlerine kadar sürdürmesi beklenen rüzgara karşı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.