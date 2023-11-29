Kontrolden çıkan araç takla attı, 1 kişi yaralandı

Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

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Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir istikameti Odunluk Metro Durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkezden İzmir istikametine seyir halinde olan 16 BTU 68 plakalı araç, yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün idaresinden çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Takla atan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.