İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiği olumsuz hava koşulları sebebiyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Kentin çeşitli bölgelerinde şiddetli lodos etkisini gösterdi. AKOM da kentte etkili olan fırtınayla ilgili kritik uyarıda bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için yaptığı uyarının ardından, şiddetli lodos etkisini gösteriyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği de askıya alındı.

Geçici olarak askıya alındı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 17.50 itibarıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

AKOM'dan uyarı geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da kentteki fırtınaya ilişkin bir açıklama yaptı. AKOM açıklamasında, fırtınanın bu akşam 20.00’den yarın 15.00’e kadar kent genelinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.