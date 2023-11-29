İsrail hapishanelerinde korkunç olay! Nevzat Çiçek 'duyduğumda şoke oldum' diyerek anlattı

Gazeteci Nevzat Çiçek, Ece Üner, İsrail hapishanelerindeki korkunç uygulamayı paylaştı. Çiçek, "İsrail hapishanelerinde bir çocuk 10 yıl ceza almışsa 5. yıl sonunda cezaevinde hayatını kaybediyorsa naaşı ailesine verilmiyor. O 5 yıl daha cezaevinde bekletiliyor ve cezasını çektikten sonra teslim ediliyor." dedi.

Abone ol

İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısının çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 15 bini aştı.

Ancak görülmeyen gösterilmeyen batı medyasının sakladığı dehşet uygulamalar, İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria topraklarında yaşanıyor.

tv100'de Ece Üner ile Ana Haber'e konuk olan Gazeteci Nevzat Çiçek, İsrail'deki mahkumlara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Nevzat Çiçek şu açıklamaları yaptı:

"Türk basınının ilk defa duyacağı bir şey söyleyeyim. Bugün Hamaslı yetkililer bunu onayladı ama İsrailli yetkililerin onaylamasını bekliyorum hala. İsrail hapishanelerinde bir çocuk 10 yıl ceza almışsa 5. yıl sonunda cezaevinde hayatını kaybediyorsa naaşı ailesine verilmiyor. O 5 yıl daha cezaevinde bekletiliyor ve cezasını çektikten sonra teslim ediliyor. Mesela bunu duyduğumda şok oldum. Bir insan İsrail cezaevinde hayatını kaybetse bile naaşa morgda o cezayı çektiriyorlar."