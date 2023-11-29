Türk-İş'ten asgari ücret için ilk talep geldi!

Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret zammında rakamlar ortaya çıkmaya başladı. Türk-İş 4 kişilik ailenin açlık sınırını 14 bin 25 TL, yoksulluk sınırını ise 45 bin 686 TL olarak belirledi. Türk-İş yaşam maliyeti doğrultusunda talebini ise 18 bin 239 olarak iletti.

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Yaklaşık 8 milyon işçinin gözü 1 Aralık'ta görüşmelerine başlanacak olan asgari ücret zammında. İlk rakamlar ortaya çıkmaya başlarken Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda emekçiyi temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) kasım ayı açlık sınırını 14 bin 25 TL, yoksulluk sınırını ise 45 bin 686 TL olarak açıkladı.

Türk-İş asgari ücretin belirlenmesinde kullanılan bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyetini de 18 bin 239 lira olarak hesapladı. Mevcut 11 bin 402 TL’lik asgari ücret ise açlık sınırının 2 bin 623 lira altında kaldı.

Ekonomist Hakan Kara da asgari ücret zammına ilişkin tahminini sosyal medyada paylaşmış ve şu ifadeleri kaydetmişti:

Asgari ücretin yüzde 40 artışla nette 16.000 TL civarına yükseleceğini tahmin ediyorum (bu bir temenni değil tahmindir).

Hesabı yaparken TÜRK-İŞ açlık endeksinin Aralık-Şubat döneminde yüzde 14 artacağını ve asgari ücretin Şubat 2024 tahmini açlık fiyat endeksine eşitleneceğini varsaydım.

Mutfak enflasyonu

Öte yandan TÜİK verilerine göre, gıda harcaması ile diğer temel ihtiyaçlar için yapılması gereken toplam aylık harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise yüzde 2,49 artışla 45,686,81 TL oldu. Kasım ayı verilerine göre, yoksulluk sınırı, net 11,402 TL olan asgari ücreti 4'e katlamış durumda. Bekâr bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise bir önceki aya göre yüzde 5,2 artışla aylık 18,239 TL'ye çıktı.

Geçen ay açlık sınırı 13,684 TL, yoksulluk sınırı 44,573,3 TL olarak açıklanmıştı. Bekâr bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 17,336,25 TL idi.

TÜRK-İŞ'in verilerine göre, Kasım 2023'te "mutfak enflasyonu" bir önceki aya göre yüzde 2,49 oranında arttı. Türkiye'de gıda fiyatlarındaki artış, dünya genelindeki düşüşe rağmen devam ediyor. Yılın başından bu yana mutfak enflasyonundaki artış yüzde 72,5 oldu.

Temel gıda ürünlerindeki değişimlere göre:

Süt fiyatları yüzde 8,5 artarak litre başına 34,5 TL oldu.

Nohut fiyatları yüzde 21 artarak kilo başına 85 TL'ye yükseldi.

Pirinç fiyatları ortalama kilo başına 71 TL oldu.

Ekmek fiyatlarındaki yükseliş devam ederek 200 gram ekmek 7 TL'den satıldı.

Bu verilere göre, Ankara'da 200 gram ekmek 7 TL'den satılarak 4 kişilik bir ailenin aylık sadece ekmek masrafı 735 TL'ye ulaştı.