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Resmi Gazete'de yayımlandı! 62 kişi ile 20 kurumun malvarlığı donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 62 kişi ile 20 kurumun malvarlığı donduruldu

"Terör örgütü PKK'ya finansman sağladıkları" gerekçesiyle 62 kişi ile 20 kurumun malvarlığı donduruldu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte detaylar...

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın malvarlığı dondurma kararı bakan Mehmet Şimşek ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, "terör finansmanı" suçlamasıyla 62 kişi ile 20 vakıf ve dernek gibi tüzel kişinin malvarlığı donduruldu.

Uygulamanın 6415 sayılı "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında olduğu belirtilen kararda, "Bu Karara karşı, 6415 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir" ifadeleri yer aldı.

Malvarlığı dondurulan tüzel kişiler Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, İsveç, İsviçre, Japonya, İtalya, Norveç, Irak, Suriye, Almanya ve Avustralya faaliyet gösteriyor.

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