Bülent Uygun'a şok suçlama! "Mafyatik isimlerle evlerimi aldı"

Bir gün eşinin panik halinde eve geldiğini ve kendisini Ataşehir'de bir kafeye götürdüğünü söyleyen Birihan, "İsminin Bülent Uygun olduğunu öğrendiğim bir kişi ve yanında arkadaşı vardı. Uygun, eşimle ortak bir iş yaptığını ve zarar ettiklerini söyledi. 'Senin adına iki daire var, onları verirsen borcunuz kapanır' dedi. Ben de tapuları Bülent Uygun'a devrettim" dedi.