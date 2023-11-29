Bülent Uygun'a şok suçlama! "Mafyatik isimlerle evlerimi aldı"
"Milli Emlak Genel Müdürü'nün akrabasıyım" diyerek teknik direktör Bülent Uygun ile arkadaşlarını "kelepir arsa" vaadiyle dolandırıp milyonlarca liralık vurguna imza atarak sırra kadem basan Ulaş Birihan'ın eşi Derya Birihan, Bülent Uygun'un kapısına mafyatik isimler gönderdiğini iddia etti.
Sabah'ın haberine göre, televizyon kanallarında kendisini DNA uzmanı olarak tanıtıp yayınlara katılan Ulaş Birihan, "Milli Emlak Genel Müdürü'nün akrabasıyım" diyerek kelepir arsa vaadiyle Bülent Uygun ve arkadaşlarını yaklaşık 2,5 milyon lira dolandırıp sırra kadem basmış, hakkında 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı belirlenmişti.
İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya hakkında yakalama kararı bulunan Ulaş Birihan katılmazken, kritik bir tanık olan eşi Derya Birihan ifade verdi.
Bir gün eşinin panik halinde eve geldiğini ve kendisini Ataşehir'de bir kafeye götürdüğünü söyleyen Birihan, "İsminin Bülent Uygun olduğunu öğrendiğim bir kişi ve yanında arkadaşı vardı. Uygun, eşimle ortak bir iş yaptığını ve zarar ettiklerini söyledi. 'Senin adına iki daire var, onları verirsen borcunuz kapanır' dedi. Ben de tapuları Bülent Uygun'a devrettim" dedi.
"Kapıma mafya geldi"
Aradan birkaç ay geçtikten sonra mafyatik bir ismin kendisine geldiğini anlatan Birihan, "Borcunuz kaldı. 'Senin Avcılar'da bir dairen daha varmış, onu da vereceksin' dedi. Eve gelip gidiyorlardı, çocuklarımla tehdit ediyorlardı.