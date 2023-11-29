2 milyon vatandaşın borcu siliniyor! Torba yasada dikkat çeken detay!

80 maddelik torba yasada detaylar netleşiyor. Yaklaşık 2 milyon vatandaşın 1 Ocak 2014 öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu silinecek. .

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Türkiye, 1 Ocak 2024'ten itibaren tarihinde ikinci defa enflasyon muhasebesine geçerken, finans sektöründe faaliyet gösteren 2 bin 592 vergi mükellefi enflasyon düzenlemesinin dışında tutulacak. Enflasyon muhasebesinin vergi etkisi, kamuya katkısı 70 milyar lirayı bulacak.

AK Parti'nin hazırladığı torba yasa teklifinin görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dün başladı. Torba yasa teklifi ile enflasyon muhasebesinin kapsamı daraltılacak. Düzenlemeden 2024'te 2 bin 592 vergi mükellefi yararlanacak. Düzenlemenin kamuya katkısı 70 milyar lira olacak. Bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları, döviz büfeleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri gibi finans kuruluşları için 2024 ve 2025 yıllarında enflasyon muhasebesi uygulamayacak.

2014 ve sonrasına ait borçları silinecek

Ahaber'de yer alan habere göre, Kur Korumalı Mevduat hesaplarından da süre uzatımına gidilecek. KKM'nin 2022 deki vergisel etkisi 32.6 milyar lira iken, 2023 yılı sonu için 60 milyar lira olarak hesaplandı. 2024 de gider etkisinin 20 milyar lira olacağı öngörüldü. Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını ödeyemeyen veya yapılandıramayanların 2014 ve sonrasına ait borçları silinecek. Bu kapsamda, devlet 1 milyon 879 bin 401 kişiye ait 1 milyar 835 milyon 604 bin TL borcun tahsisinden vazgeçecek.