2024 asgari ücret ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı, bomba tahmin!
'Asgari ücret 2024 yılında ne kadar olacak?' sorusunun cevabı merak ediliyor. Bu kapsamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantıyı 1 Aralık'ta yapacak. Öte yandan asgari ücret zammında olası senaryolar ortaya çıktı.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için görüşmeler başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gelecek hafta gerçekleştirecek. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Yeni yılda asgari ücretin yüzde 40-50 arasında zamla 15 bin 962 ile 17 bin 103 lira arasında olması bekleniyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan liderliğinde Bakanlıkta gerçekleştirecek.
Temmuz ayında yüzde 34 zamla net 11 bin 402 liraya çıkan asgari ücrette memur maaş artışı baz alındığında yüzde 50 artışla net tutar 17 bin 103 liraya yükselecek.
Asgari ücrete 6 aylık enflasyona göre artış yapılırsa net 15 bin 962 lira olacak.