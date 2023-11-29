2024 asgari ücret ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı, bomba tahmin!

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için görüşmeler başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gelecek hafta gerçekleştirecek. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Yeni yılda asgari ücretin yüzde 40-50 arasında zamla 15 bin 962 ile 17 bin 103 lira arasında olması bekleniyor.



