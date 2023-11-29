BIST 8.104
DOLAR 28,95
EURO 31,85
ALTIN 1.900,66
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da metro seferlerine Galatasaray maçı düzenlemesi

İstanbul'da metro seferlerine Galatasaray maçı düzenlemesi

İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray-Manchester United arasında oynanacak futbol maçı nedeniyle Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bu akşam ek sefer yapılacak.

Abone ol

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda bugün İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul, maç nedeniyle Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yarın akşam ek sefer yapılacağını duyurdu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, bu kapsamda yarın 18.45-20.30 saatleri arasında M2 Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Maç sonrası ise taraftar yoğunluğu bitene kadar Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklarla aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
6 aylık hamile eşini öldürmüştü! Cani koca hakkında yeni gelişme
6 aylık hamile eşini öldürmüştü! Cani koca hakkında yeni gelişme
Naci Görür 'ilk kez söyleyeceğim' deyip uyardı! O ilimizde 7.4 deprem olacak, eli kulağında...
Naci Görür 'ilk kez söyleyeceğim' deyip uyardı! O ilimizde 7.4 deprem olacak, eli kulağında...
Tartıştığı karısını piknik tüpüyle vurarak öldürdü!
Tartıştığı karısını piknik tüpüyle vurarak öldürdü!
Fenerbahçe Beko, yarın Real Madrid'i konuk edecek!
Fenerbahçe Beko, yarın Real Madrid'i konuk edecek!
İş makinası yıkım esnasında oluşan yarığa düştü
İş makinası yıkım esnasında oluşan yarığa düştü
Yalova'da fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi!
Yalova'da fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi!
Kars'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı!
Kars'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı!
Beşiktaş, yarın Club Brugge ile karşılaşacak!
Beşiktaş, yarın Club Brugge ile karşılaşacak!
Kırıkkale'de 72 araç trafikten men edildi
Kırıkkale'de 72 araç trafikten men edildi
Elektrik üretimi eylülde yüzde 3,3 arttı!
Elektrik üretimi eylülde yüzde 3,3 arttı!
Gaziantep'te çocuk parkının yakılmıştı! 5 PKK/KCK şüphelisi tutuklandı!
Gaziantep'te çocuk parkının yakılmıştı! 5 PKK/KCK şüphelisi tutuklandı!
Ukrayna'da dondurucu soğuklar nedeniyle 10 kişi öldü
Ukrayna'da dondurucu soğuklar nedeniyle 10 kişi öldü