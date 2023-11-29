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Prof. Dr. Naci Görür 'İlk kez söylüyorum' diyerek uyardı o kente dikkat çekti: 7.4’lük deprem bekliyoruz

Prof. Dr. Naci Görür 'İlk kez söylüyorum' diyerek uyardı o kente dikkat çekti: 7.4’lük deprem bekliyoruz

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün canlı yayındaki açıklamaları dikkat çekti. "Ben belki de ilk kez söyleyeceğim burada." ifadelerini kullanan uzman isim Görür o ile işaret etti.

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İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programına konuk oldu. Türkiye'nin deprem haritasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Görür, Tunceli bölgesindeki deprem riskine işaret ederek uyarılar yaptı. Görür şunları kaydetti:

"Ben belki de ilk kez söyleyeceğim burada. Tunceli tehdit altında. Bugün Tunceli'den kimse bahsetmiyor ama tehdit altında. Erzincan-Karlıova arasında Yedisu fayı var. Bu fay en son 1790'larde deprem üretmiş. 250 senede bir deprem üretme potansiyeli var. Günümüze yaklaşırsınız. Özellikle Pülümür'ün olduğu yer. Erzincan-Karlıova arasını bekliyoruz. Bu fay deprem üretirse 7,4'e kadar çıkabilir. Tunceli'ye uzak değil. Batıdan da aktif bir fayla çevrilidir.

"Eli kulağında, şakası yok"

Ovacık fayı, yavaş hareket ederek deprem üretiyor. Tunceli'nin hemen güneyinde Nazimiye fayı var. Dört taraftan fay ile çevrilidir. Yedisu fayı özellikle endişe konumundadır. Eli kulağında, şakası yok. Zaman olarak kesin konuşamıyoruz. Tekerrür periyodunu bilemiyoruz. MTA'yı (Maden Tetkik Arama) bunu tespit etmeye memur edin. Bilimin faydası, yerbilimcinin varoluş nedeni budur."

İstanbul depremi olacak mı?

 Araştırmaya dayalı olarak bu konu üzerinde yazan uluslararası tartışmaların vardığı nokta Marmara'da bir depremin beklendiği, tarihinde de deprem çoktur. Bizans ve Osmanlı tarihinde görülür. Deprem olacak dediğimiz zaman Türk tarafında bunun araştırmalarını yapan olarak söylüyorum, bizim kadar inceleyen bir ekip de yok. Sadece Türkler değil, İtalyanlar, Fransızlar, Japonlar söylüyor.

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