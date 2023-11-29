İstanbul'da bariyere çarpan minibüsteki 6 kişi yaralandı!

İSTANBUL'un EYÜPSULTAN ilçesinde servis minibüsünün bariyere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.Abone ol
İstanbul Havalimanı'na giden 34 LCS 867 plakalı servis minibüsü, Kemerburgaz Yassıören yolu Yaşamkent Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle minibüsün kapısı yerinden sökülürken, araçtaki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Minibüs şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.