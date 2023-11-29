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Mahmut Tanal ve Osman Gökçek Meclis'i birbirine kattı! Boğazında haram lokma var

Mahmut Tanal ve Osman Gökçek Meclis'i birbirine kattı! Boğazında haram lokma var

Ankara Milletvekili AK Partili Osman Gökçek ile CHP'li Mahmut Tanal'ın meclisteki tartışması gündem oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bugüne kadar verdiği hiçbir sözü yerine getirmediğini söyleyen Osman Gökcek'e, Mahmut Tanal'ın cevabı sert oldu.

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalarda söz alan Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP’li belediyeleri eleştirdi.

CHP’de olan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bugüne kadar verdiği hiçbir sözü yerine getirmediğini söyleyen Osman Gökçek, "58 kilometre metro yapacağınızı söylediniz, yapmadınız. Ulus trafiğini yerin altına alarak Ulus tarihi kent projesi yapacağınızı söylediniz, yapmadınız" dedi.

Bunun üzerine CHP’li Mahmut Tanal, Gökçek'e, "Babanın parsel parsel sattıklarını anlatsana" dedi. Gökçek ise Tanal'a, "Keşke bu sesinizi seçim öncesi PKK terör örgütü Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklerken de çıkarsaydınız. Keşke bu sesinizi arkadaki Türk bayrağını kaldıran danışmanlara da çıkarsaydınız" dedi.

58 kilometre metro yapacağınızı söylediniz, yapmadınız. Ulus trafiğini yerin altına alarak Ulus tarihi kent projesi yapacağınızı söylediniz, yapmadınız

"Gırtlağına kadar haram lokma var"

Gökçek'in sözleri üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal ise birleşimi yöneten Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ’a, "Bir terör örgütü ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanını aynı kefeye koyamaz" diyerek müdahale etmesini istedi.

Söz alan CHP’li Tanal, Osman Gökçek’e, " FETÖ okullarında okuduğunu" söyleyerek, "Terör örgütü arıyorsan, terör örgütünün okullarından mezun olan adam sen değil misin? Gırtlağına kadar haram lokma var senin midende" diye konuştu.

Tartışmaların uzaması üzerine, Birleşimi yöneten Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ araya girerek sonlandırdı.

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