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Bilecik'te uyuşturucu operasyonu, şüpheli yakalanmadı

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu, şüpheli yakalanmadı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde evinde uyuşturucu madde ve define arama dedektörü bulunan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonu ile yakalandı.

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Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Beşikli Mahallesi Recep Ceylan Sokakta M.Ç.,’nin evinde yaptığı aramada 3 adet kavanoz içerisinde 94 gram kenevir, 1 adet define aramada kullanılan el dedektörü, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet saksı içerisinde ekili kurumuş esrar maddesi ele geçirdi. Ardından gözaltına alınan şüphelinin jandarma karakolunda işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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