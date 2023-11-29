Özgür Özel'i her gördüğünde dudağını büzen CHP Grup Başkanvekili'nin istifası isteniyor

Yazar Talat Atilla, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i her gördüğünde dudağını büzen Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ın, yönetim tarafından istifasının beklendiğini yazdı.

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CHP'de kongre bitse, genel başkan değişse de artçı depremleri devam ediyor.

Kılıçdaroğlu'na şok yaşatan seçim sonuçları, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen vekil ve belediye başkanlarını da derinden sarstı. İşte isimlerden birisi de CHP grup başkanvekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal oldu.

Yazar Talat Atilla, CHP kulislerinden edindiği bilgilere göre CHP yönetimi, uzun süredir kendi gurup başkanvekilini yok sayıyor ve istifasını bekliyor.

"Her karşılaştığında mimikleriyle rahatsız etmesini sindirmek de kolay değil"

Burcu Köksal'ın direndiğini ve istifa etmediğini yazan Atilla, CHP'li bir yöneticiyle yaptığı görüşmeyi Türktime sitesindeki köşesinde aktardı:

CHP'li bir yöneticiye "Özgür Bey, kongreden önceki her şeyi unuttum" mealinde bir sözü vardı ama Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partisinin Gurup Başkanvekili'ne ilk kez bu hafta nöbet yazıldı. Üç haftadır peş peşe Ali Mahir Başarır nöbetçiydi. Bu bir çelişki değil mi? " diye sordum.

Derin bir iç çekmeden sonra "Genel başkanımızın Burcu hanımın istifasını isteyip istemediğini net olarak bilmiyorum ama seçimlerden önce genel başkanımızı her gördüğü yerde küçümseyen dudak büzmelerle rahatsız ettiğinin şahidi çoktur. Siyasi tercihe elbette saygı duyarız ama genel başkanımızla her karşılaştığında mimikleriyle rahatsız etmesini sindirmek de kolay değil"

Şayet bu bilgi doğru ise, CHP grup başkanvekili Burcu Köksal'a gösterilen “git” tavrını gayet doğal karşılıyorum. Siyaset başka, nezaket bambaşkadır!"

Talat Atilla'nın yazısının tamamı