Asya borsaları Hindistan hariç geriledi!

Asya borsaları satış ağırlıklı seyir izlerken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

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Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankasının şahin politikalarının sonuna geldiğine yönelik beklentilerin güçlenmeye devam ettiğini belirterek, Asya'da hisse ve sektör bazlı oynaklıkların etkili olduğunu ifade etti.

Bölgede ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin artması satış baskısını desteklerken, Çin'in en büyük yemek sipariş platformu Meituan'ın büyümeye ilişkin endişelerini açıklamasının ardından bölgede teknoloji hisseleri düşüş eğiliminde hareket ediyor.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,05 azalışla 2.520 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 düşüşle 3.020 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,26 değer kaybıyla günü 33.321 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise bugün 146,7 ile son 3 ayın en düşük seviyesini test ederken, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 147,1 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 66.640 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,7 değer kaybıyla 16.880 puanda seyrediyor.