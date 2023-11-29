Meral Akşener'den asgari ücret, emekli maaşı ve İstanbul Sözleşmesi salvoları! İnanılır gibi değil...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Parti içindeki taciz, tecavüz ve para işleriyle ilgili bu kez konuşup konuşmayacağı merak edilen Meral Akşener, Cuhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili sözleri için "İnanılır gibi değil" derken, asgari ücrete tek zam yapılması ve emekli maaşları ile artan kiralar konusunda hükümeti topa tuttu.

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İYİ Parti Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Akşener'in hedefinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile emekli maaşları, asgari ücrete yapılacak zam ve kira sonunu vardı. Geçen haftaki toplantıda partisi içindeki taciz, tecavüz, oğlunun para ilişkileri ile ilgili konuşmayan Akşener'in bugün bu konulara girip girmeyeceği merak ediliyor. İşte Akşener'in açıklamalarından satır başları...

Son 10 ayda 364 kadın öldürüldü

- Kadına şiddet meselesi sadece özel günlerde hatırlanıyor. Son 10 ayda 364 kadın öldürüldü. Şiddetin bundaki payı da büyük. Çok değil bu haftanın başında Ankara'da bir kadın eşi tarafından vurularak öldürüldü, İstanbul'da bir anne çocuklarının gözü önünde katledildi. Her gün yeni bir kadın cinayeti haberi arıyoruz. Evde işte sokakta kadınlar "her yerde ya sıradaki ben olursam" tedirginliği yaşıyor.

Erdoğan'ın sözleri inanılır gibi değil

- Tablo böyle vahimken, Erdoğan çıkıp İstanbul Sözleşmesiyle ilgili “İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin kadın hakları ve şiddetle mücadeleye en küçük olumsuz bir etkisi olmamıştır” açıklaması yapıyor. İnanılır gibi değil. Madem öyle o zaman sözleşmeden çekilmemizin kadınlar üzerinde nasıl olumlu bir etkisi oldu çık açıkla.

Daha kaç kadın çaresizce ölümü bekliyor...

- Her gün bir kadın şiddete maruz kalırken, sözleşmeden çıkarken şiddete engel olabildiniz mi, aile içi huzuru sağlayabildiniz mi onu da açıkla. Bu soruların cevabı hayır. En ufak adım atmadılar. 334 kadın hayatını kaybederken 2023ün bitmesine bir ay kala 364e çıktı. Daha kaç kadının çaresizce ölümü beklediğini bilmiyoruz.

Bugün yüzde 40 faiz adeta alkışlanıyor

- Bugün yüzde 40 faiz adeta alkışlanıyor. Biz daha önce iktidarı akla ve bilime davet etmiştik. Ülkemiz bir akıl tutulması döneminde her zaman hem de para kaybetti. Ne zaman ki bu ucube sisteme geçtik işte o günden beri ekonomimiz bu duruma geldi.

Emekli maaşıyla ev bile kiralanamıyor

- Artık emekli maaşıyla kiralanacak ev bile bulunamıyor. Bugün ülkemizde geçim sıkıntısı varsa bu AK Parti'nin eseridir. Eğer bugün kiracılar ev sahipleri ile davalık oluyorsa bu AK Parti'nin eseridir.

- Emeklilerimiz açlık sınırının altında yaşamaya çalışıyor. Zam üstüne zam yapanlar her ay karını artırır. Sonra dönüp sana zam yapacağız derler.

Asgari ücrete tek zamma tepki

- Çalışma Bakanı çıktı asgari ücretin artık yılda bir yapılacağını söyledi. Yoksulluk sınırı asgari ücretin 4 katını aşmış. Böyle bir tablo karşısında asgari ücretin artık yıldır bir defa belirleneceğini söylüyorlar.