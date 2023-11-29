BIST 8.090
DOLAR 28,95
EURO 31,83
ALTIN 1.901,63
HABER /  SPOR

Arkas Spor, yarın Neftohimik'i konuk edecek

Arkas Spor, yarın Neftohimik'i konuk edecek

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında yarın İzmir'de Bulgaristan temsilcisi Neftohimik'le karşılaşacak.

Abone ol

Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'ndeki Arkas Spor-Neftohimik maçı, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem olarak İngiliz Dominik Biegajlo ile Çekya'dan Roman Marschner görev yapacak.

Arkas Spor, Bulgaristan'daki ilk maçı 3-0 kazandı.

Bu eşleşmenin galibinin bir üst turdaki rakibi bugünkü CEZ Karlovarsko (Çekya)-Ford Levoranta (Finlandiya) maçının ardından belli olacak. Çekya temsilcisi, ilk maçta Finlandiya'da rakibini 3-1 mağlup etti.

Avrupa kupalarında 127. müsabakasına çıkacak Arkas Spor, daha önceki 126 maçta 65 galibiyet, 61 yenilgi yaşadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tuzla'da lodos nedeniyle denizle kara birleşti, 7 tekne battı
Tuzla'da lodos nedeniyle denizle kara birleşti, 7 tekne battı
İstanbul'da fırtına, Beşiktaş sahilinde dalgalar oluştu
İstanbul'da fırtına, Beşiktaş sahilinde dalgalar oluştu
Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin halka arzında talep toplama yarın başlayacak
Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin halka arzında talep toplama yarın başlayacak
Meral Akşener'den asgari ücret, emekli maaşı ve İstanbul Sözleşmesi salvoları! İnanılır gibi değil...
Meral Akşener'den asgari ücret, emekli maaşı ve İstanbul Sözleşmesi salvoları! İnanılır gibi değil...
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın yaşanacak!
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın yaşanacak!
Ardaha'da sibirya soğukları yaşanıyor, eksi 9 derece görüldü
Ardaha'da sibirya soğukları yaşanıyor, eksi 9 derece görüldü
Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Prof. Dr. Ayşe Zarakol'un
Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Prof. Dr. Ayşe Zarakol'un
AK Parti'den İstanbul ve Ankara için 'herkese sürpriz olacak' aday! Erdoğan ne dedi?
AK Parti'den İstanbul ve Ankara için 'herkese sürpriz olacak' aday! Erdoğan ne dedi?
Asya borsaları Hindistan hariç geriledi!
Asya borsaları Hindistan hariç geriledi!
Kocaeli'de işçi servisi devrildi: 9 kişi yaralandı
Kocaeli'de işçi servisi devrildi: 9 kişi yaralandı
TÜGVA, İzmir Alsancak Garı'nda resim sergisi açtı
TÜGVA, İzmir Alsancak Garı'nda resim sergisi açtı
Prof. Dr. Naci Görür 'İlk kez söylüyorum' diyerek uyardı o kente dikkat çekti: 7.4’lük deprem bekliyoruz
Prof. Dr. Naci Görür 'İlk kez söylüyorum' diyerek uyardı o kente dikkat çekti: 7.4’lük deprem bekliyoruz