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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın yaşanacak!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın yaşanacak!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında 5. hafta maçları yarın oynanacak.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda 5. hafta, yarın 8 grupta 16 maçla tamamlanacak.

Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından, D Grubu'ndan çıkma olasılığı kalmayan Beşiktaş, Belçika temsilcisi Club Brugge'ü saat 20.45'te konuk edecek. H Grubu lideri Fenerbahçe ise deplasmanda Danimarka'nın Nordsjaelland takımına TSİ 23.00'te konuk olacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

18.30 Astana (Kazakistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

20.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Lille (Fransa)

20.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Slovan Bratislava (Slovakya)

20.45 Gent (Belçika) - Zorya (Ukrayna)

20.45 Ballkani (Kosova) - Viktoria Plzen (Çekya)

20.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Lugano (İsviçre)

20.45 Beşiktaş - Club Brugge (Belçika)

20.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Zrinjski (Bosna Hersek)

20.45 HJK (Finlandiya) - Aberdeen (İskoçya)

23.00 Breidablik (İzlanda) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

23.00 Aston Villa (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya)

23.00 Fiorentina (İtalya) - Genk (Belçika)

23.00 Cukaricki (Sırbistan) - Ferencvaros (Macaristan)

23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - PAOK (Yunanistan)

23.00 Nordsjaelland (Danimarka) - Fenerbahçe

23.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Ludogorets (Bulgaristan)

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