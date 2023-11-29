BIST 8.103
DOLAR 28,95
EURO 31,85
ALTIN 1.902,03
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı!

Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı!

Başkentte jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı.

Abone ol

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki jandarma ekipleri, B.Ş'nin kaçak çay üretimi yaptığı ve satışa sunduğunu, T.A'nın da kaçak nargile ürünleri sattığını tespit etti.

Şüphelilerin depo ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, 40 ton açık çay, 293 bin poşet çay, 15 bin 300 değişik markalarda çay ambalaj poşeti, 2 hassas terazi, bir torba dikiş makinesi, 1 ton 368 kilogram nargile kömürü, 10 kutu nargile tütünü ve 6 elektronik sigara ele geçirildi.

Dün yürütülen istihbari çalışmalarda ise Beypazarı'nda 4 kişinin müşteri arayışında olduğu, ele geçirdikleri tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edecekleri bilgisine ulaşıldı.

Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki ekiplerin A.K, M.S, A.Ö. ve A.E'nin üst aramasında, Roma ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 28 altın kaplama sikke, 35 gümüş ve bronz sikke, 2 altın kaplama küpe, altın kaplama kolye ve zinciri, bronz heykel obje, bronz su şişesi ve 3 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Virajı alamayan otomobil ağaca çarptı, 3 kişi yaralandı
Virajı alamayan otomobil ağaca çarptı, 3 kişi yaralandı
Gram altında yeni rekor! İnanılmaz rakam ilk kez görüldü, devamı gelecek mi?
Gram altında yeni rekor! İnanılmaz rakam ilk kez görüldü, devamı gelecek mi?
Fenerbahçe, Avrupa'da 265. kez sahne alacak!
Fenerbahçe, Avrupa'da 265. kez sahne alacak!
Konya'da 3 çocuk annesi kadın, eşi tarafından piknik tüpüyle öldürüldü
Konya'da 3 çocuk annesi kadın, eşi tarafından piknik tüpüyle öldürüldü
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonları: 3 kişi yakalandı!
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonları: 3 kişi yakalandı!
Manisa’da abartı egzozlara ceza yağdı
Manisa’da abartı egzozlara ceza yağdı
Ekonomik güven endeksi kasımda yüzde 1,3 azaldı!
Ekonomik güven endeksi kasımda yüzde 1,3 azaldı!
Arkas Spor, yarın Neftohimik'i konuk edecek
Arkas Spor, yarın Neftohimik'i konuk edecek
Tuzla'da lodos nedeniyle denizle kara birleşti, 7 tekne battı
Tuzla'da lodos nedeniyle denizle kara birleşti, 7 tekne battı
İstanbul'da fırtına, Beşiktaş sahilinde dalgalar oluştu
İstanbul'da fırtına, Beşiktaş sahilinde dalgalar oluştu
Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin halka arzında talep toplama yarın başlayacak
Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin halka arzında talep toplama yarın başlayacak
Meral Akşener'den asgari ücret, emekli maaşı ve İstanbul Sözleşmesi salvoları! İnanılır gibi değil...
Meral Akşener'den asgari ücret, emekli maaşı ve İstanbul Sözleşmesi salvoları! İnanılır gibi değil...