BIST 8.090
DOLAR 28,95
EURO 31,83
ALTIN 1.901,63
HABER /  EKONOMİ

Gram altında yeni rekor! İnanılmaz rakam ilk kez görüldü, devamı gelecek mi?

Gram altında yeni rekor! İnanılmaz rakam ilk kez görüldü, devamı gelecek mi?

Altın fiyatlarını gören gözlerine inanamıyor. Artık 1800'lü rakamlar geriden kaldı. Güneş hızla başlayan gram altın 1900 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Abone ol

Dün altının gram fiyatı, ons fiyatındaki artışa paralel olarak günü 1896 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 1900 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 130 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 790 liradan satılıyor.

4 Mayıs'tan beri en yüksek seviye

Altının ons fiyatı ise 2 bin 51 dolarla 4 Mayıs'tan bu zamana kadarki en yüksek seviyesini test ederken, şu sıralarda  2 bin 45 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımların fiyatlar üzerindeki etkisini artırmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklamalarının, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyüme verileriyle birlikte Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 55 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 10 ve 2 bin 20 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Yükselişin devamı gelecek?

Piyasa uzmanı İslam Memiş, hedefin 2 bin lira seviyesi olduğunu belirtti. Memiş şunları kaydetti:

"2024 yılında gram altın/TL fiyatında 2 bin 500 lira devamında 2 bin 700 lira seviyesi sürpriz olmayacaktır.Elinde altın olan yatırımcılar beklemeli, altın borcu olanlar ya da düğün yapacaklar her düşüşü alım fırsatı olarak kullanmalı. Gram altın her zaman olduğu gibi yatırımcısına en çok kazandıran enstrüman oldu. "

BU FOTO GALERİYE BAKIN
2024 asgari ücret ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı, bomba tahmin!
Foto Galeri 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Tek tek hesaplandı, bomba tahmin! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da 3 çocuk annesi kadın, eşi tarafından piknik tüpüyle öldürüldü
Konya'da 3 çocuk annesi kadın, eşi tarafından piknik tüpüyle öldürüldü
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonları: 3 kişi yakalandı!
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonları: 3 kişi yakalandı!
Manisa’da abartı egzozlara ceza yağdı
Manisa’da abartı egzozlara ceza yağdı
Ekonomik güven endeksi kasımda yüzde 1,3 azaldı!
Ekonomik güven endeksi kasımda yüzde 1,3 azaldı!
Arkas Spor, yarın Neftohimik'i konuk edecek
Arkas Spor, yarın Neftohimik'i konuk edecek
Tuzla'da lodos nedeniyle denizle kara birleşti, 7 tekne battı
Tuzla'da lodos nedeniyle denizle kara birleşti, 7 tekne battı
İstanbul'da fırtına, Beşiktaş sahilinde dalgalar oluştu
İstanbul'da fırtına, Beşiktaş sahilinde dalgalar oluştu
Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin halka arzında talep toplama yarın başlayacak
Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin halka arzında talep toplama yarın başlayacak
Meral Akşener'den asgari ücret, emekli maaşı ve İstanbul Sözleşmesi salvoları! İnanılır gibi değil...
Meral Akşener'den asgari ücret, emekli maaşı ve İstanbul Sözleşmesi salvoları! İnanılır gibi değil...
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın yaşanacak!
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın yaşanacak!
Ardaha'da sibirya soğukları yaşanıyor, eksi 9 derece görüldü
Ardaha'da sibirya soğukları yaşanıyor, eksi 9 derece görüldü
Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Prof. Dr. Ayşe Zarakol'un
Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Prof. Dr. Ayşe Zarakol'un