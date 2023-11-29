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Tuzla'da 7 balıkçı teknesi battı

Tuzla'da 7 balıkçı teknesi battı

Tuzla'da etkili olan fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar görüldü. Kara ile deniz birleşirken 7 balıkçı teknesi battı.

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Yurdu etkisi altına alan şiddetli fırtına ve yağışların ardından Tuzla'da da 7 balıkçı teknesi battı. 

Tuzla'da kuvvetli lodos ve fırtına nedeniyle, sahil boyunca halatlarla kıyıya bağlı olan 7 tekne alabora oldu. Dev dalgaların etkisiyle sahildeki ağaçların kökleri ortaya çıktı. Yüksekliği birkaç metreyi bulan dalgalar nedeniyle denizle kara birleşti. Lodos sebebiyle oluşan dev dalgaların ardından denizin sahil şeridinde kalan kısmında renginin değiştiği görüldü.

Oluşan fırtına sonrası konuşan vatandaşlardan Bekir Aktaş, "Kuvvetli rüzgârdan dolayı su, 10 metre kadar yol kenarına ulaşmaya çalışıyor. Dalgalar ağaçları yıkmaya çalışıyor. Restorantta masaların olduğu yere kadar su ulaştı. Kuvvetli rüzgardan dolayı büyük dalgalar yol kenarına kadar geliyor" dedi.

Denizin karayla birleşmesi sonrası tedirginliğini dile getiren vatandaşlardan Turhan Durmaz, "Teknelerin burada durması için buraya dolgu yapılması lazım. Fırtınadan dolayı tekneler kırılıp parçalanıyor. Toplamda 7 teknemiz battı. Dalgalar ağaçlara kadar geliyor. Burada kayalar olmayınca durum böyle oluyor. fırtınaya hiçbir şey dayanmaz" dedi.

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