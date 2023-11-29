Fenerbahçe Beko'nun konuğu Real Madrid olacak

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 11. haftasında yarın İspanyol ekibi Real Madrid’i konuk edecek.

Abone ol

THY Euroleague'in 11. haftasında Fenerbahçe yarın saat 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak. Euroleague’de son 4 maçta mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 10 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor. Real Madrid ise 10 maçta 6 galibiyet, 4 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.

34. randevu



Fenerbahçe ile Real Madrid, Euroleague’de bugüne kadar 33 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler 10 kez parkeden galibiyetle ayrılırken, İspanyol ekibi 23 maçta üstünlük sağladı. Geçtiğimiz sezon oynanan iki müsabakayı da Real Madrid, 85-71 ve 90-75’lik skorlarla kazandı.

İki takımda öne çıkanlar



Euroleague'de bu sezon Fenerbahçe 79.0 sayı, 32.7 ribaund ve 16.6 asist ortalamalarıyla oynarken; Real Madrid ise 89.3 sayı, 36.6 ribaund ve 23.6 asist ortalaması elde etti. Sarı-lacivertlilerde Scottie Wilbekin 12.8 sayı ortalaması ile ön plana çıkarken, İspanyol ekibinde de Facundo Kampazzo 11.6 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor.