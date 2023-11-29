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Fenerbahçe Beko'nun konuğu Real Madrid olacak

Fenerbahçe Beko'nun konuğu Real Madrid olacak

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 11. haftasında yarın İspanyol ekibi Real Madrid’i konuk edecek.

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THY Euroleague'in 11. haftasında Fenerbahçe yarın saat 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak. Euroleague’de son 4 maçta mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 10 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor. Real Madrid ise 10 maçta 6 galibiyet, 4 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.

34. randevu

Fenerbahçe ile Real Madrid, Euroleague’de bugüne kadar 33 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler 10 kez parkeden galibiyetle ayrılırken, İspanyol ekibi 23 maçta üstünlük sağladı. Geçtiğimiz sezon oynanan iki müsabakayı da Real Madrid, 85-71 ve 90-75’lik skorlarla kazandı.

İki takımda öne çıkanlar

Euroleague'de bu sezon Fenerbahçe 79.0 sayı, 32.7 ribaund ve 16.6 asist ortalamalarıyla oynarken; Real Madrid ise 89.3 sayı, 36.6 ribaund ve 23.6 asist ortalaması elde etti. Sarı-lacivertlilerde Scottie Wilbekin 12.8 sayı ortalaması ile ön plana çıkarken, İspanyol ekibinde de Facundo Kampazzo 11.6 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor.

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