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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

"Büyük Patlama"dan sonra keşfedilmiş en eski kara delik!

"Büyük Patlama"dan sonra keşfedilmiş en eski kara delik!

Bilim insanları, "Büyük Patlama"dan 470 milyon yıl sonra oluşmuş şimdiye kadarki en eski kara deliği keşfetti.

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Gök bilimcilerden oluşan bir araştırma ekibinin ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) James Webb Uzay Teleskobu ve Chandra X-ışını Gözlemevi'nden elde edilen verilerden faydalandığı çalışmasına göre, keşfedilen kara delik, Dünya'dan 13,2 milyar ışık yılı uzaklıkta.

Keşif bazı kara deliklerin büyük gaz bulutlarından oluştuğuna dair "şimdiye kadar elde edilen en iyi kanıt" olarak nitelendirilirken, söz konusu keşfin evrendeki ilk süper kütleli kara deliklerden bazılarının nasıl oluştuğuna dair teorileri de geliştirebileceği düşünülüyor.

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