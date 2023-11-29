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Düzce'de inşatta asansör boşluğuna düşerek yaralandı

Düzce'de inşatta asansör boşluğuna düşerek yaralandı

Düzce’de inşaatta bir anlık dengesini kaybeden M.O. isimli şahıs asansör boşluğuna düşerek yaralandı. Yaralı adam için itfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu.

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Olay sabah saatlerinde Düzce’nin Karaca Mahallesi Volkan Sokakta bulunan inşaatta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kendisine ait inşaata çalışan 60 yaşındaki M.O. bir anlık dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından itfaiye ekipleri yaşlı adamı bulunduğu yerden yukarı çıkarttı. Daha sonra yaralı şahıs ambulans ile tedavisi için Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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