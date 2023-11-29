Nevrigül Alan'ın ölümündeki sır perdesi aralandı! Annesi Müge Anlı'ya ağlayarak yalvardı
BURSA'da kaybolduktan 47 gün sonra zeytin bahçesinde cesedi bulunan 22 yaşındaki Nevrigül Alan’ın ölümü, Müge Anlı'nın programında günlerce konuşulmuştu. Nevrigül Alan’ın ölümündeki sır perdesi aralandı. Yaşanan gelişme sonrası Nevrigül'ün annesi Sultan, Müge Anlı'ya canlı yayında yalvardı. İşte detaylar...
Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı Nevrigül Alan'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamladı. Olayın intihar olduğu ise yapılan otopsi, elde edilen delillerdeki incelemeler ve DNA testlerinden netleşti.
Savcılık, Alan’ın cesedinde saç telinden DNA örnekleri alıp çevrede geniş çaplı araştırma yaptırdı.
Nevrigül Alan'ın cesedi yere indirilmeden ağaç ve ası malzemesinde bakan bir kişiye ait DNA bulgularına rastlanılmazken, yapılan otopside intihar ettiği ortaya çıktı. Öte yandan otopsiye olaya bakan savcının girdiği öğrenildi.
Nevrigül’ün cesedi ve yakınında bulunan 2 adet cep telefonu, kol çantası, çakmak, şarj aleti, kulaklık, toka ve para ile ilaç ve alkol şişeleri olay yeri ekiplerince titizlikle incelendi.