Aksaray'da salatalık çuvallarından uyuşturucu çıktı

Aksaray'da polisin düzenlediği operasyonda, bir kamyonda yapılan aramada salatalık çuvallarından uyuşturucu çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, Osmaniye'den İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaşan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Narkotik ekipleri, plakası önceden belirlenen kamyonun il sınırlarına girmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, M.G. idaresindeki kamyonu Aksaray - Adana Kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durdurdu. Kamyonun kasasının çevresinde hassas burunlu narkotik detektörü Bixi isimli köpek ile arama yapıldı. Yapılan aramada köpek tepki verince kamyonun kasası açıldı. Kasada bulunan salatalık çuvalları aşağıya indiren NSM ekipleri çuvalları açarak salatalıkları döktüğünde uyuşturucu ile karşılaştı. Çuvallardan dökülen salatalıklar arasından 9 paket halinde 22 kilo 850 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Kamyon sürücüsü M.G. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.