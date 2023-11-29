Dolar ve Euro'da son durum! Yükseliş mi var düşüş mü?

Haftanın yeni işlem gününde dolar, euro rakamları merak ediliyor. Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 28,9490 seviyelerinden işlem görüyor.

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Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından 28,9490'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 31,7980'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 36,7470'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise bugün 102,5 ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesini test etmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışına paralel 102,8 seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklamalarının, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyüme verileriyle birlikte Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102 seviyesinin destek, 103 ve 105'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.